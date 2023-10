Quatre appareils prototypes de fabrication locale, industrialisables et commercialisables ont été remis, mardi à Alger, au groupe Sonelgaz, indique le ministère de l'Energie et des Mines dans un communiqué. «En présence du Directeur général de Sonelgaz, les ministres de l'Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari et de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, ont coprésidé la cérémonie de livraison de quatre appareils prototypes, à savoir une batterie au lithium-ION, un capteur de gaz CO, un Luminaire solaire All In One (fabriqués par le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique «CRTSE»), ainsi qu'un système automatique de coupure de gaz (développé par le Centre de recherche scientifique et technique en analyses physico-chimiques CRAPC», lit-on dans le communiqué. En effet, ces appareils prototypes sont «industrialisables et commercialisables pour toute exploitation par la Société nationale d'électricité et de gaz Sonelgaz», note la même source.