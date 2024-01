La mise en place d'un traitement antirétroviral quatre semaines seulement après une infection au VIH pourrait permettre de contrôler le virus sur le long terme après l'arrêt du traitement, suggèrent les résultats d'une récente étude communiqués, hier par l'institut Pasteur. Ces résultats, parus la semaine dernière dans la publication scientifique britannique Nature Communication, «renforcent l'intérêt du dépistage précoce et de la prise en charge le plus tôt possible des personnes» ayant contracté le VIH, souligne l'institut Pasteur. Des études précédentes avaient montré la possibilité d'une rémission durable pour des personnes vivant avec le VIH et ayant bénéficié d'un traitement entamé précocement et maintenu plusieurs années.