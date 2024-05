La 6e édition de la Foire de la production algérienne, à Nouakchott, connaît un large engouement du grand public et des opérateurs économiques mauritaniens, a indiqué, hier, un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des exportations. Cette foire enregistre depuis son ouverture le 2 mai, un emballement des opérateurs économiques mauritaniens désireux de conclure des contrats avec leurs homologues algériens dans différents domaines, dont le bâtiment et les travaux publics, l'industrie pharmaceutique, les cosmétiques, les industries agroalimentaires et les services, tels que le transport international, précise la même source. Dans ce cadre, les acteurs économiques mauritaniens ont eu des rencontres B2B avec leurs analogues algériens, ajoute le communiqué, qui a également relevé «l'engouement des familles mauritaniennes pour les produits algériens».

La 6e édition de cette Foire se poursuit, avec la participation de 183 exposants de différents secteurs économiques.