L'établissement public hospitalier «EPH-Hachemi M'hamed» de Timimoun vient d'être doté de nouveaux équipements médicaux à l'initiative du groupe Sonatrach dans le cadre des activités de solidarité de proximité de cette entreprise, a-t-on appris mardi des responsables de cette structure médicale. Ces équipements consistent en 12 générateurs d'hémodialyse et d'une station de traitement d'eau alimentant le service d'hémodialyse, a déclaré le directeur de l'EPH, Benammar Dahmane, mettant en avant l'apport de ces équipements dans l'amélioration de la prise en charge médicale des patients de la région et la promotion des prestations. L'initiative ayant nécessité l'engagement d'une enveloppe financière de 60 millions DA, intervient en application des clauses de la convention signée en juillet dernier entre le groupe Sonatrach et la direction locale de la santé (DSP), et vient à point nommé remplacer les anciens équipements similaires à la satisfaction de la population locale, notamment des insuffisants rénaux au niveau de l'EPH, a indiqué M. Benammar. Selon le même responsable, un appareil d'IRM (imagerie à résonance magnétique), faisant partie d'un lot d'équipements accordés à l'Algérie par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), sera également affecté à l'EPH-Hachemi M'hamed de Timimoun.