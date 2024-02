L'Algérie exporte, annuellement, une moyenne de 5 000 tonnes de produits halieutiques, a déclaré à Oran, un responsable au ministère de la Pêche et des Productions halieutiques. Lors de la présentation d'un exposé au cours d'une séance de travail avec la délégation vénézuélienne, consacrée aux perspectives de promotion du partenariat avec les opérateurs de ce pays latino-américain, en marge de la 9ème édition du Salon national de la pêche et de l'aquaculture (Sipa), le directeur du contrôle des produits de la pêche et des produits aquacoles et de la régulation du marché, Abderrahmane Hantour, a souligné que l'Algérie exporte pas moins de 5000 tonnes de produits de la pêche vers des pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Il a précisé que l'Algérie exporte le thon rouge, expédié à l'état vivant, aux fermes aquacoles d'engraissement de Tunisie, de Turquie et de Malte, outre le poulpe et la crevette, qui sont exportés vers d'autres pays européens, ainsi que du poisson conditionné vers des pays arabes et africains.