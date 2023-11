Le groupe américain du pétrole et du gaz ExxonMobil a annoncé, jeudi dans un communiqué, la finalisation de son rachat de Denbury, société américaine spécialisée dans la captation de CO2 valorisée 4,9 milliards de dollars. ExxonMobil avait annoncé son projet le 12 juillet, avec l'intention de payer sa proie en totalité en actions pour un équivalent de 89,45 dollars par titre, soit 0,84 action ExxonMobil pour une de Denbury. «Cette transaction est une étape majeure pour parvenir à une croissance rentable de notre activité Low Carbon Solutions», a commenté Darren Woods, patron d'ExxonMobil, cité dans le communiqué. En présentant ses résultats du troisième trimestre le 27 octobre, le géant avait indiqué que les actionnaires de Denbury devaient voter mardi pour accepter ou non l'opération. Il revendique désormais de détenir le plus vaste réseau privé de gazoducs pour transporter du CO2 aux États-Unis situé dans l'une des régions les plus émettrices de CO2 du pays. Il a également accès à plus de quinze sites de séquestration «stratégiquement situés» à terre.