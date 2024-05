Plusieurs enveloppes financières destinées à divers projets de développement local ont été accordées, samedi, par le chef de l'exécutif local au profit de certains villages de la daïra d'Iferhounène.

En visite dans cette circonscription administrative, le wali, Djilali Doumi, a inauguré deux structures sportives de proximité et octroyé des enveloppes financières pour d'autres projets d'AEP, d'assainissement et de revêtement de routes, au niveau des communes d'Iferhounene et d'Illiltène. Au village Tifilkout, dans la commune d'Illiltène, il a accordé 10 millions DA

pour l'alimentation du village en eau potable et promis un accompagnement du Festival national du théâtre Boubekeur Makhoukh, organisé annuellement par l'association culturelle de ce village. Doumi a souligné la nécessité de l'implication de la société civile dans les actions et les efforts de développement local.

«Le développement local doit se faire de manière participative en impliquant la société civile qui est un élément de base de tout projet», a-t-il dit.