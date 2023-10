Une formation à la conception et à la fabrication du couteau Bousaâdi s'est ouverte samedi au profit de 20 jeunes au centre d'orientation et d'information touristique de Bou Saâda (M'sila), à l'initiative de la Chambre de l'artisanat et des métiers (CAM). Cette session, première du genre dans la wilaya, cible des jeunes de la région qui suivront une formation de sept jours à la fabrication artisanale du célèbre couteau Bousaâdi, a indiqué le directeur de la CAM, Abdelhafid Ghouila. Des artisans couteliers encadreront ce stage, selon le même cadre qui a précisé qu'un atelier permanent a été aménagé, équipé et approvisionné en matière première au sein du centre d'orientation et d'information touristique de Bou Saâda pour assurer le bon déroulement de l'opération. L'objectif de la formation est de préserver ce patrimoine culturel emblématique de la région de Bous Saâda et le transmettre aux générations futures tout en encourageant des jeunes à lancer des projets artisanaux, a ajouté le même responsable.