Le groupe Giplait de production de lait et ses dérivés a signé, jeudi à Alger, une convention-cadre avec l'Agence nationale d'amélioration et de développement du logement (Aadl), visant l'acquisition de locaux commerciaux au profit de ses filiales, au niveau des cités résidentielles relevant de l'Aadl afin de commercialiser ses produits et de répondre à l'importante demande de lait et de ses dérivés à travers le territoire national. L'accord a été signé au siège de l'Aadl par la directrice générale du groupe, Samah Lahlouh, et le DG de l'Aadl, Fouad Mokrani, en présence du directeur général de la production agricole au ministère de l'Agriculture et du Développement rural, Messaoud Bendridi, ainsi que des cadres des deux entreprises, selon les explications de Samah Lahlouh. L'objectif de la convention est l'acquisition de locaux et d'espaces, par Giplait, au profit de ses structures et de ses filiales, en vue d'assurer la commercialisation des produits des filiales du Groupe et répondre à la demande croissante de lait et ses dérivés sur l'ensemble du territoire national.