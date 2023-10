Le géant Google a évoqué vendredi un possible blocage dès décembre des sites d'information sur son moteur de recherche au Canada en réponse à une nouvelle loi canadienne obligeant les géants du numérique à payer les médias pour le partage de leurs contenus. Meta, maison-mère de Facebook et Instagram, avait déjà interdit à ses utilisateurs de voir ou de partager des liens vers des articles d'actualité au Canada avant même l'entrée en vigueur de cette loi obligeant les plates-formes à dédommager les fournisseurs de contenus.

Google a, de son côté, exhorté le gouvernement canadien à apporter des changements législatifs «nécessaires» à cette loi qui doit entrer en vigueur en décembre prochain, en invoquant un processus d'entente avec les médias «inapplicable». Connue sous l'appellation C-18, cette loi doit permettre aux géants du numérique de conclure des accords commerciaux équitables avec les médias sur les contenus diffusés sur leurs plates-formes, sous peine de devoir recourir à un arbitrage fédéral.

«La loi soumet Google à une responsabilité financière potentiellement illimitée simplement pour avoir facilité l'accès aux sites de nouvelles et acheminé aux éditeurs du précieux trafic», a fait valoir Google Canada dans un document de 12 pages.