L'Algérie a réalisé plus de 200 greffes rénales par an ces dernières années malgré les perturbations dues à la Covid-19. Le professeur Hocine Chaouche, Directeur général de l'Agence nationale des greffes d'organes (ANG), a annoncé que 220 greffes rénales ont été effectuées en 2021, et 216 en 2022, avec des défis tels que les pénuries de médicaments. Deux centres, à Batna et Blida, sont accrédités pour réaliser des greffes rénales, et l'EHU d'Oran est le troisième à répondre à une demande croissante. Cependant, la greffe rénale en Algérie est entravée par un manque de donneurs, le refus des familles de prélever les organes des défunts en état de mort encéphalique, ainsi que les pénuries de médicaments. La situation limite les opportunités d'augmenter le nombre de greffes rénales et d'organes en général.