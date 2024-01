La compagnie d’assurance Macir Vie a franchi un nouveau cap dans l’innovation en lançant Hayat, la première intelligence artificielle conversationnelle en Algérie, accessible augrand public sur son site internet: www.macirvie.com. Avec cette avancée, Macir Vie réaffirme ainsi son statut de pionnier dans le secteur des assurances. Hayat représente une révolution dans l’approche du service client chez Macir Vie: Disponible 24/7 sur le site web de la compagnie, Hayat offre une expérience utilisateur inédite, guidant les clients avec efficacité et précision à travers les divers services et produits d’assurance à tout moment. Cette initiative s’inscrit dans la stratégie globale de Macir Vie visant à intégrer des solutions technologiques avancées pour améliorer l’expérience client et optimiser les processus en assurant une proximité toujours plus grande. Hayat n’est pas seulement un outil digital mais se veut être un véritable partenaire intelligent, qui reflètel’engagement de Macir Vie envers l’excellence et la satisfaction client. Ce chatbot intelligent est conçu pour répondre aux questions des utilisateurs, offrir des conseils personnalisés et faciliter l’accès aux informations sur les produits d’assurance.