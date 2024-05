À peine 12 autorisations ont été accordées dans la wilaya d'Oran pour exercer l'activité touristique, dans le cadre de la formule «hébergement chez l'habitant», en prévision de la saison estivale 2024. L'opération s'inscrit en application de la circulaire conjointe des ministères du Tourisme et de l'Artisanat, et de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire de 2012, qui fixe les modalités d'hébergement chez l'habitant.

Les permis pour exercer cette action concernent des zones situées dans trois communes côtières:

Oran, Aïn El Türck et Bousfer, a-t-il fait savoir, notant que l'opération est en cours et que les dossiers parviennent à raison d'un à trois, successivement aux communes côtières habilitées à délivrer les autorisations.