À l’occasion de son 20e anniversaire de présence en Algérie, le constructeur chinois de bus Higer organise un évènement exclusif placé sous le signe de la gratitude, de l’innovation et du partenariat durable. Le rendez-vous est donné le lundi 28 avril à 16h, à l’hôtel Sheraton d’Alger, pour une journée marquante qui réunira partenaires institutionnels, économiques et professionnels du secteur du transport. Au programme : la présentation en avant-première de la nouvelle gamme V Series, incarnation du confort, de la performance et de la modernité, ainsi que des échanges privilégiés avec les dirigeants de Higer. Une occasion unique de célébrer deux décennies de collaboration fructueuse entre l’Algérie et le géant chinois du transport.