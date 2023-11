Un concours dans le domaine de l'innovation et intelligence artificielle (IA) ouvert aux entrepreneurs africains ayant des projets innovateurs a été lancé en Algérie, ont annoncé les organisateurs précisant que les résultats seront dévoilés lors de la 2ème édition de la Conférence africaine des start-up prévue du 5 au 7 décembre prochain à Alger. Baptisée «AI 4 GOOD Challenge», cette compétition se tiendra sous le patronage du ministère de l'Économie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises avec le parrainage de l'accélérateur public Algeria Venture, a indiqué Futurs Institute, un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans l'entrepreneuriat innovant et technologique en Algérie et sur le continent africain.»Le concours est ouvert aux visionnaires, innovateurs et technologues de tout le continent africain invités à exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour l'amélioration de notre monde. Les participants s'attaqueront à des problèmes mondiaux urgents en appliquant des solutions d'IA susceptibles de générer des changements sociaux, environnementaux et humanitaires positifs», est-il précisé sur le site web dédié à ce concours. La date limite de soumission des projets est fixée au

15 novembre prochain, a-t-on précisé sur le site-web de la compétition.