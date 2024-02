Les services de police de la sûreté de wilaya de Sétif ont saisi un montant en devises, non déclaré, de 440050 euros et procédé à l’interpellation de l’individu qui détenait cette somme, indique un communiqué de la sûreté de wilaya. Le document précise que l’opération a été menée après la fouille, à l’aéroport international du 8-Mai 1945, des bagages d’un voyageur en partance pour Paris. L’inspection d’un bagage à main par la police aux frontières (PAF), a permis à ces derniers de mettre la main sur une somme de 120050 euros, soigneusement dissimulée, et que le passager s’était gardé de déclarer. Poursuivant leurs investigations, les policiers, munis d’un mandat délivré par le tribunal de Sétif, ont perquisitionné le domicile du suspect où ils ont découvert et confisqué, pour les besoins de l’enquête, une autre somme de 320000 euros, précise le communiqué. Le suspect a été déféré devant les autorités judiciaires compétentes pour «infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux en provenance de et vers l’étranger», et «d’évasion fiscale», a-t-on conclu de même source.