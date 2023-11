Le président-directeur général (P-DG) du Groupe Sonelgaz, Mourad Adjal a reçu, lundi à Alger, le directeur général de TotalEnergies Algérie, Moufdi Zakaria Chikh avec qui il a examiné les moyens de renforcer la coopération entre les deux parties et ses perspectives futures, indique un communiqué du Groupe.Lors de cette rencontre, les deux parties ont discuté de leur intérêt à établir un partenariat dans les domaines des énergies renouvelables et du stockage de l'électricité, ainsi que du développement de l'interconnexion électrique, outre les possibilités d'échange des expertises dans les domaines sus-cités, précise le communiqué. La rencontre «s'inscrit dans le cadre de la politique adoptée par Sonelgaz visant à développer les relations de partenariat extérieur du Groupe», ajoute la même source. Par ailleurs, le P-DG de Sonelgaz a tenu, lundi, une réunion par visioconférence avec le directeur général de la société Energie du Mali (EDM), Abdoulaye Djibril Diallo, avec lequel il a évoqué les voies et moyens de relancer le partenariat entre Sonelgaz et l'EDM.