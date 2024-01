Un individu ayant proféré des insultes racistes envers le gardien de l'AC Milan Mike Maignan samedi soir a été identifié et interdit à vie du stade d'Udine, a annoncé lundi l'Udinese. «Conjointement avec les services de police et en utilisant les caméras de sécurité du Bluenergy Stadium, l'Udinese a identifié un premier spectateur ayant eu un comportement discriminatoire à l'égard de Mike Maignan», a expliqué le club de 1ère division italienne. «Cet individu est interdit à vie d'assister à des matches de l'Udinese et cette sanction a immédiatement débuté», poursuit le texte. «Nous croyons que des mesures fortes comme celle-là sont nécessaires pour envoyer un message clair: le racisme n'a pas sa place dans le football ou dans notre société», a insisté l'Udinese. Le gardien de l'équipe de France et du Milan AC a été la cible de cris de singe samedi soir à Udine lors d'un match de la 21e journée du Championnat d'Italie. Après avoir alerté l'arbitre de la rencontre dans un premier temps, il a quitté ensuite le terrain à la 34e minute, imité par ses coéquipiers, avant de reprendre le match.