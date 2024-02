Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement de la plate-forme «Bahth» qui se veut un lien de communication entre le domaine de la recherche scientifique et le secteur socio-économique, a indiqué samedi un communiqué du ministère. «Cette opération s'inscrit dans le cadre de la poursuite du processus de numérisation du secteur. Il s'agit d'un mécanisme d'échange, de coopération et de coordination entre la communauté de la recherche scientifique et les opérateurs économiques pour des contributions via un compte dédié à chaque prestataire de service au sein des entités de recherche», ajoute la même source. Elle permet également l'«exploitation des équipements scientifique lourds, la présentation d'expertises ou des problématiques et des préoccupations par des partenaires sociaux et économiques».