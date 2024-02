La 1ère édition des Journées cinématographiques de M'Chedallah (est de Bouira) s'est ouverte, samedi, en fin d'après midi à la salle de cinéma Salah Boukrif, en présence des autorités locales et de plusieurs artistes. Le coup d'envoi de ces journées, initiées par l'association culturelle «Tilelli» d'El Adjiba et qui se poursuivront jusqu'au 19 du mois de février en cours, a été donné par le président de l'Assemblée populaire communale (APC) de M'Chedallah, Mohamed Allouche, en présence du responsables du secteur de la culture. La manifestation est organisée à l'occasion de la Journée nationale du chahid (18 février) et comprend, outre la projection de films, des ateliers de formation en arts cinématographiques (maquillage et scénario) au profit des artistes et des acteurs locaux, a souligné le président de l'association «Tilelli», Samir Mokhtari. L'invitée d'honneur de ces journées, l'actrice Aïda Kechoud, a été honorée au cours de cette manifestation culturelle en guise de reconnaissance à son parcours dans le cinéma algérien.