JTI (Japan Tobacco International) décroche la première place du classement des entreprises ayant reçu la certification «top-employer» en Algérie. Il s'agit de la seconde année consécutive que JTI est certifié «top-employer» en Algérie. JTI détient également la première place de «top-employers» en Afrique du Nord, renforçant ainsi son statut de leader au sein du cluster «Northern & Western Africa». Cette reconnaissance revêt une dimension significative et démontre l'engagement indéfectible de JTI envers cette région, offrant des environnements de travail de premier ordre. Riccardo Donatelli, directeur général de JTI Algérie, a également déclaré que «cette distinction démontre notre engagement indéfectible envers le développement professionnel et le bien-être de nos collaborateurs en Algérie et restons engagés à maintenir notre position de leader, en promouvant un environnement de travail accueillant, encourageant l'innovation et l'excellence».