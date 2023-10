Une nouvelle pièce théâtrale composée de fragments de textes fusionnés de l'écrivain, poète et dramaturge Kateb Yacine, sera produite par le théâtre régional éponyme de Tizi Ouzou (Trto), Le texte de la nouvelle pièce qui sera produite et mise en scène au Trto sera écrit par deux dramaturges et un chercheur spécialiste de l'oeuvre de Kateb, dans le cadre d'un atelier d'écriture qui sera mis sur pied à la fin de ce mois d'octobre, à partir de la fusion de ses textes, littéraires, dramaturgiques et poétiques. «C'est une façon de lui rendre hommage en revisitant son oeuvre qui est, dans son ensemble, toute liée et tend à la libération de l'Homme de toutes formes d'oppression et d'aliénation», a déclaré le directeur du Théâtre régional de Tizi Ouzou. Abderrahmane Zaâboubi en évoquant le père de «Nedjma» disparu il y a 34 ans, le 28 octobre 1989, soulignant que les thématiques traitées par Kateb dans ses oeuvres ont un même fil conducteur et qui émaillent encore les sociétés d'aujourd'hui.