Deux bibliothèques rurales de lecture publique seront «prochainement» ouvertes dans les deux communes de Lemsara et Yabous (Khenchela), a indiqué le directeur local de la culture et des arts, Mohamed Allouani. Les travaux de réalisation et d'équipement de la bibliothèque de Lemsara (930 m2) viennent d'être achevés en attendant son ouverture «sous peu» au public, a-t-il déclaré, notant que les réserves sont en train d'être levées sur le projet de la bibliothèque rural de Yabous (800 m2) dont les équipements viennent d'être acquis. Selon le même responsable, la direction des équipements publics qui gère les deux projets procédera dans les prochains jours à la réception des deux équipements auprès des deux entreprises de réalisation avant leur transfert à la direction de la culture et des arts qui en assurera la mise en service dans les délais les plus proches. Après la levée du gel, ces deux projets ont été inscrits au programme complémentaire de développement dont a bénéficié la wilaya à la fin 2021 et leurs travaux de réalisation et d'équipement ont démarré au 3ème trimestre 2022 pour une enveloppe financière de 77 millions DA, a-t-on fait savoir.