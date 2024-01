La fondation Amidoul, porteuse du projet de la ville écologique connue sous le nom de «Ksar Tafilelt» dans la wilaya de Ghardaïa, a remporté récemment le Prix international des villes écologiques (Energy Globe Award 2023) en Norvège. Remporté par la ville écologique «Ksar Tafilelt» lors d'une compétition qui a vu la participation de plus de 2.000 projets représentant 180 pays en Norvège, ce Prix est l'une des plus prestigieuses récompenses environnementales au monde, visant à encourager les projets durables qui apportent des solutions aux problèmes environnementaux, ou ceux utilisant des énergies renouvelables. Espace urbain écologique alliant architecture traditionnelle et modernité architecturale, Ksar «Tafilelt», vise à préserver l'identité culturelle de la région à travers l'utilisation des matériaux locaux de construction et l'optimisation de l'exploitation du système des oasis.