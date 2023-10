L'agence de notation S&P Global Ratings a dégradé la note de la dette de lÉgypte, en notant des progrès ralentis dans les réformes et n'excluant pas que le conflit au Proche-Orient affecte l'économie égyptienne. S&P souligne les «lents progrès» en matière de politique et de réformes structurelles qui ont «retardé le déboursements de fonds multilatéraux et bilatéraux cruciaux pour couvrir les besoins de financements externes» nécessaires au pays. La perspective de la note, qui passe de B à B-, reste stable. L'agence de notation pointe aussi du doigt «les coûts très élevés du service de la dette publique (...) comme un défi potentiel à la viabilité de la dette». «Les dépenses d'intérêt consomment plus de 40% des recettes publiques, ce qui limite la marge budgétaire nécessaire pour apporter un soutien supplémentaire aux ménages égyptiens aux prises avec une grave crise du coût de la vie», poursuit le communiqué.