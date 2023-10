L'Algérie a occupé la première place, pour la quatrième fois consécutive, au classement des revues scientifiques arabes durant l'année 2023 de l'indicateur biométrique Arab citation et impact (Arcif), a indique jeudi un communiqué de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique (Dgrsdt) au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. «L'Algérie arrive en première position, pour la quatrième fois consécutive, avec 445 revues scientifiques retenues sur 1.155 revues scientifiques arabes répondant aux normes de l'indicateur «Arche, a précisé la même source relevant le «grand progrès» réalisé par l'Algérie comparativement à l'année dernière avec 370 revues».