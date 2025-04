Dans une avancée significative pour la coopération régionale, l’Algérie vient de prendre la présidence de l’Union maghrébine des chirurgiens-dentistes. Une étape saluée comme un signal fort du rôle central que joue l’Algérie dans la promotion de la coopération scientifique et professionnelle dans le domaine de la santé bucco-dentaire au Maghreb. À cette occasion, une réception officielle s’est tenue à l’ambassade d’Algérie à Nouakchott, en Mauritanie, en présence de Son Excellence Amin Saïd, ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, et du Dr Dib Mohamed Reda, président du Conseil national d’éthique dentaire. Cette rencontre conviviale, mais formelle, a permis d’aborder les perspectives de collaboration entre les instances spécialisées des deux pays, notamment en matière d’éthique professionnelle et d’échange de compétences dans le secteur de la dentisterie.

Le Dr Dib Mohamed Reda, désormais à la tête de l’Union maghrébine, cumule plusieurs responsabilités de haut niveau, dont la présidence du Conseil national d’éthique médicale (Cndm) et un siège au Conseil suprême de l’Union des dentistes arabes.