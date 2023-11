L'ambassade de Palestine à Alger a salué la tenue d'une séance extraordinaire à l'Assemblée populaire nationale (APN), la semaine dernière, en soutien au peuple palestinien qui fait face à l'agression sioniste barbare, a souligné un communiqué de l'APN. L'ambassade de Palestine à Alger a adressé une lettre de remerciements à l'APN après la tenue d'une séance extraordinaire en soutien au peuple palestinien qui fait face à l'agression sioniste barbare, précise le communiqué.

Elle a également salué «l'allocution prononcée par le président de l'APN, Brahim Boughali, dans laquelle il a réitéré le soutien et la solidarité de l'Assemblée avec le peuple palestinien dans sa lutte pour la liberté et l'indépendance et face au génocide perpétré par l'occupation sioniste». L'ambassade a noté que l'APN «a été le premier Parlement arabe à tenir une séance extraordinaire», ce qui «reflète la position constante du peuple algérien et de ses dirigeants en faveur de la cause palestinienne».