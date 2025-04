L’École d’application de l’artillerie de campagne (Eaac) chahid Achour-Mustapha de Bou Saâda (1re Région militaire) a organisé une journée portes ouvertes à l’intention du public. Présidant la cérémonie d’ouverture de cette manifestation, le commandant de l’École, le général Tayeb Ghemired, a indiqué que ces portes ouvertes, inscrites dans le cadre du plan de communication du commandement des forces terrestres pour l’année 2024-2025 «vise à faire connaître au public, notamment les jeunes, cet établissement militaire qui dispense une formation de haute qualité, ainsi que ses tâches, les moyens dont il dispose et les conditions qui doivent être remplies pour y être admis». Les portes ouvertes ont donné lieu à la projection d’un film documentaire sur l’École et à une visite des différents ateliers et des équipements audiovisuels disponibles, ainsi qu’à des exhibitions de sports de combat. Il convient de noter qu’à l’aube de l’année académique 2024-2025, l’Eaac a accueilli une première promotion de candidates-officiers devant suivre une formation à l’arme de l’artillerie de campagne.