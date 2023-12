Le Saint-Pertersbourg International Economic Forum, Spief aura lieu entre le 5 et le 8 juin 2024. Organisé avec le patronage et la participation du Président de la fédération de Russie, il est l'un des évènements commerciaux les plus importants au monde. L'événement qui rassemble des dirigeants mondiaux, des dirigeants d'entreprises, des investisseurs et des universitaires pour discuter des problèmes économiques mondiaux, explorer de nouvelles voies vers la croissance économique mondiale, générer de nouvelles opportunités commerciales, discuter des nouvelles tendances, construire alliances stratégiques et présenter des compétences pour assurer le développement durable. Le Spief est une fenêtre importante pour faire des affaires avec les marchés d'Europe, du Moyen- Orient, d'Afrique, d'Asie et de Russie, qui ont conclu dans le passé plus de 900 accords économiques pour plus de 40 000 000 de dollars. L'on rappelle que l'édition 2023 du Spief a été rehaussée par la participation du président algérien Abdelmadjid Tebboune.