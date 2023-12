Le patron du géant énergétique italien, très intéressé par l'accord algéro-nigérian sur le gazoduc transsaharien, déploie une grande énergie pour réaliser le SoutH2? qui relie l'Algérie à l'Allemagne en passant par l'Italie et l'Autriche. Projet «historique d'»une importance capitale» pour le Vieux Continent. Outre qu'il garantit à terme, l'acheminement du gaz algérien et nigérian, cette infrastructure, unique en son genre, transportera l'électricité, le gaz, l'hydrogène et l'ammoniac vers l'Europe. Ce projet du siècle pour l'italien ENI est la porte ouverte à des investissements italiens en Afrique. Ainsi, Rome revient en Afrique du Nord par le biais du partenariat. L'Algérie en sera le portail...