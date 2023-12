Plus de 300 jeunes prennent part dimanche à Tizi Ouzou au colloque «Emploi et entrepreneuriat en Algérie:réalité et perspectives», organisé par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) en présence, également,, de membres du gouvernement.

Dans son allocution à l'ouverture de cette manifestation, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb a souligné que le thème de cette «importante» rencontre, constitue «l'une des priorités et préoccupations du gouvernement et concerne de larges catégories de notre société, notamment les jeunes».Il a qualifié le Conseil supérieur de la jeunesse de «force nationale de proposition» sur les questions liées aux besoins des jeunes et à leur prospérité dans divers domaines.

Pour sa part, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a estimé que la rencontre contribuera «inévitablement à l'amélioration des indicateurs du marché de l'emploi».