L'économie éthiopienne devrait enregistrer une croissance de 7,9% au cours de l'exercice budgétaire national 2023/2024 en cours, qui a débuté le 8 juillet, a déclaré la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde. Elle a fait ces remarques lundi en s'adressant à la session conjointe de la Chambre des représentants du peuple et de la Chambre de la fédération, respectivement la chambre basse et la chambre haute du Parlement éthiopien. Citée par l'agence de presse officielle éthiopienne, Mme Zewde a indiqué que son pays avait enregistré une croissance économique de 7,5% au cours du dernier exercice fiscal 2022/23 qui s'est terminé le 7 juillet 2023, soulignant que cette croissance avait été obtenue malgré des circonstances difficiles résultant de calamités naturelles et d'origine humaine. «Notre économie se trouve à un tournant, elle sort des difficultés et entre dans une nouvelle ère d'expansion soutenue», a-t-elle dit. La présidente éthiopienne a par ailleurs noté que dans le cadre des efforts visant à faire face aux circonstances difficiles, le gouvernement éthiopien avait lancé une initiative dédiée baptisée «Que l'Ethiopie produise», qui avait facilité l'ouverture de 160 usines à travers le pays.