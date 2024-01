L'Institut de la formation bancaire (IFB) a annoncé dimanche dans un communiqué le lancement du cycle de la formation de la 11ème promotion de la certification des professionnels du marché financier (Cpme), inscrite dans le cadre de la réalisation de l'offre de formation 2024. Le lancement de cette formation depuis le centre de formation de l'IFB, à Dely Ibrahim (Alger) a été marquée par la présence du président de la Cosob, du Directeur général de la Bourse d'Alger et du Directeur général de l'IFB, précise la même source. Le programme de certification des professionnels du marché financier a vocation de ‘'former tous les acteurs du marché financier'' ou ‘'ceux désirant acquérir des connaissances reconnues dans ce domaine, en particulier les cadres des sociétés émettrices, les gestionnaires d'actifs au niveau des investisseurs institutionnels et les journalistes spécialisés en finance'', est-il souligné. le bilan de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, depuis le 7 octobre, s'est alourdi à 25 105 martyrs et 62 681 blessés.