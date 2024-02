La 2e édition du Salon international des cosmétiques, «Cosmetica Algeria», sera organisée du 21 au 24 février 2024 au pavillon Ahaggar au Palais des expositions à Alger, ont indiqué, hier, les organisateurs de l'évènement. Pas moins de 150 exposants, entre nationaux des secteurs privé et public, et étrangers, venus de 15 pays, prendront part à cet événement et présenteront les derniers produits, ainsi que les dernières innovations dans ce domaine, précise la même source, relevant que le salon constitue une véritable plate-forme d'échange et d'affaires des acteurs du secteur, un rendez-vous incontournable pour discuter des perspectives de cette industrie. «Cosmetica Algeria» est un salon professionnel dédié à l'industrie des cosmétiques et de la beauté, couvrant divers secteurs tels que les ingrédients, les matières premières, l'emballage, les machines et les équipements, les produits capillaires, les produits de beauté, les parfums, les produits organiques et naturels, ont souligné les organisateurs.