L'Irak a signé vendredi un protocole d'accord avec le Turkménistan pour importer du gaz, crucial pour sa production électrique défaillante, ont annoncé les autorités, précisant que des négociations étaient encore attendues pour acheminer ces importations via l'Iran voisin. «L'Irak et le Turkménistan ont signé vendredi un protocole d'accord pour fournir du gaz turkmène au pays, dans le cadre du programme du gouvernement visant à diversifier ses sources d'énergie pour garantir un approvisionnement électrique stable et durable», selon un communiqué du ministère de l'Électricité. Concernant l'acheminement de ces importations, le ministre irakien de l'Électricité, Ziad Fadel, a précisé que «seront utilisés les gazoducs de la République islamique d'Iran qui sont connectés aux gazoducs de transport irakiens, jusqu'aux centrales» en Irak. L'»accord préliminaire» concerne l'importation d'environ 25 millions de mètres cubes par jour, a indiqué à la presse un responsable du ministère de lÉElectricité, précisant que cette quantité couvrait «une partie» des besoins du pays.