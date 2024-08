Le Réseau des Nations unies sur les migrations a appelé, mardi dernier, à l'occasion de la Journée mondiale de la lutte contre la traite des êtres humains, les États à redoubler d'efforts au niveau mondial pour protéger les enfants de l'exploitation et leur garantir la protection et la sécurité dont ils ont besoin. «Beaucoup trop d'enfants sont la proie des trafiquants d'êtres humains le long des itinéraires migratoires. Nous devons redoubler d'efforts au niveau mondial pour protéger les enfants de l'exploitation et leur garantir les soins, la protection et la sécurité dont ils ont besoin, tout en veillant au respect de leurs droits fondamentaux», a souligné la directrice exécutive de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, Ghada Waly, au nom du Réseau des Nations unies sur les migrations. Le Réseau réaffirme sa disponibilité à fournir un soutien technique et des orientations à tous les États pour prévenir, combattre et mettre fin à toutes les formes de ce phénomène effroyable.