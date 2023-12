La fête du Printemps a été officiellement inscrite comme congé flottant des Nations unies sur leur calendrier des conférences et des réunions à partir de 2024. L'Assemblée générale des Nations unies, dans une résolution, reconnaît l'importance du Nouvel An lunaire, qui est observé dans de nombreux États membres de l'ONU et invite les organes des Nations unies au siège et dans d'autres lieux d'affectation, le cas échéant, à éviter de tenir des réunions le jour du Nouvel An lunaire. La résolution, adoptée vendredi sans vote, encourage la prise en compte de cet arrangement lors de l'élaboration des futurs calendriers de conférences et de réunions.