Des participants à une Journée d'études sur le syndicaliste martyr «Abdelhak Benhamouda» ont salué, samedi à Alger, le parcours militant du défunt, qui a consacré sa vie à la défense des droits des travailleurs et de l'unité nationale. Lors de cette rencontre, organisée par l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) en coordination avec l'Observatoire national de la société civile, à l'occasion ddu 27e anniversaire de l'assassinat de l'ancien Secrétaire général (SG) de l'UGTA, Abdelhak Benhamouda (28 janvier 1997), les intervenants ont unanimement salué «le parcours syndical riche du défunt, qui a consacré sa vie à faire entendre la voix des travailleurs et à défendre leurs droits en dépit des conditions difficiles que traversait l'Algérie à l'époque». Placée sous le thème «Chahid Abdelhak Benhamouda... Parcours et Sacrifice», cette Journée d'études a été entamée par une allocution d'ouverture du SG de l'UGTA, Amar Takdjout, qui a livré un témoignage vivant sur le défunt, connu pour «sa modestie, son écoute attentive, sa capacité à négocier et sa sagesse dans la résolution des problèmes auxquels se heurtaient les travailleurs à l'époque».