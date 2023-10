L'Unité de traitement des accidents vasculaires cérébraux (AVC) de l'Établissement hospitalier universitaire (EHU) «1er novembre 1954» d'Oran a été, récemment, honorée, en marge de sa participation à la neuvième Conférence annuelle sur les accidents vasculaires cérébraux dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, organisée à Riyadh, en Arabie saoudite, a indiqué, lundi, un communiqué de cet établissement de santé. Cette distinction est le résultat de la participation de l'Unité de traitement des AVC à un programme international d'évaluation, qui mesure la qualité des soins fournis aux patients par les unités de traitement de l'AVC, a précisé le document, soulignant que l'évaluation est basée sur plusieurs critères, notamment la rapidité de la prise en charge, qui ne doit pas dépasser 60 minutes après l'arrivée du patient, le nombre de patients ayant reçu une thrombolyse et la réussite des soins pour les AVC graves.

L'évaluation comprend également la formation des infirmières pour traiter ce type de patients, en plus de l'évaluation continue des protocoles suivis par les médecins.