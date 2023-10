L'université «Djillali Liabès» de Sidi Bel Abbès a décroché la première place en Afrique et au Maghreb dans de nombreuses spécialités, selon le classement thématique mondial de Shanghai, dans son édition de 2023. Dans le classement du meilleur établissement universitaire à l'échelle internationale, l'université «Djillali Liabès» s'est hissée dans le segment 101-150 pour la spécialité de génie civil et dans celui 151-200 pour la spécialité de génie mécanique.

L'université «Djillali Liabes» figure également dans le segment 301-400 de la meilleure université en ingénierie des matériaux. À cet égard, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a adressé ses félicitations aux responsables de cette université, affirmant que ce classement témoigne de sa performance remarquable dans les domaines scientifique et de recherche.