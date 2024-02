Il s'agit d'une première. L'université a lancé, hier, la première session de formation au profit des responsables et des étudiants inscrits au niveau des centres universitaires d'entrepreneuriat. L'évènement s'est déroulé à la Faculté des sciences de l'information et de la communication. Président la rencontre, le ministre de l'Enseignement supérieur Kamel Baddari a affirmé que 102 responsables des centres d'entrepreneuriat ont été formés au cours de cette année, en plus du lancement d'une deuxième session de formation au profit de 700 étudiants. «Nous visons la formation de 3700 étudiants au cours de cette opération, avec comme objectif de développer les connaissances des étudiants dans le domaine de l'économie de la connaissance et des start-up», a-t-il souligné. De son côté, le ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Microentreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, a annoncé la mise en place d'un programme de formation au profit des étudiants en plus de la création d'établissements d'accompagnement pour les centres universitaires d'entrepreneuriat.