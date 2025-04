La ville d’Oran accueillera, à partir de samedi prochain, la 3e édition du Salon africain des affaires, avec la participation de représentants de plus de vingt pays africains, a indiqué, mardi, un communiqué des organisateurs. La même source précise que ce salon, organisé sur trois jours par l’agence Sada, vise à renforcer la coopération à travers le continent africain et à explorer les opportunités de partenariat entre les entreprises algériennes et leurs homologues africaines.

Cet événement rassemblera des acteurs économiques des secteurs public et privé afin de promouvoir les échanges commerciaux et industriels sur le continent.

Cette manifestation constitue une occasion de rencontre pour les acteurs économiques africains, dans un «contexte international marqué par une lutte d’influence autour du marché africain et de ses ressources naturelles», selon le communiqué, ajoutant que cette troisième édition mettra un accent particulier sur l’industrie, tous secteurs confondus : petite, moyenne et grande entreprise.