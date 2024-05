La Banque nationale d'Algérie (BNA), a annoncé, dans un communiqué, l'inauguration d'une nouvelle agence bancaire à Aïn Oulmène, dans la wilaya de Sétif, dans le contexte de sa stratégie visant l'extension de son réseau à travers le territoire national. Rattaché à la Direction du réseau d'exploitation (DRE) le siège de cette agence est «équipé de toutes les commodités, ainsi que de tous les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement», a précisé le communiqué. L'ouverture de cette succursale s'inscrit dans «le cadre de la stratégie et des efforts de la banque, visant le renforcement de son réseau, qui compte désormais 238 agences réparties sur l'ensemble du territoire national», a souligné également la banque. Elle a ajouté que «l'inauguration de cette agence confirme la volonté de la BNA d'être au plus près du citoyen, de couvrir l'ensemble des régions du pays et de fournir les meilleures prestations à ses clients, parmi les opérateurs économiques».