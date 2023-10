L'agence de notation internationale AM Best a confirmé la note B+ (bonne) de la solidité financière de la Compagnie centrale de réassurance (CCR) avec perspective «stable», a indiqué dimanche la CCR dans un communiqué. L'agence a également maintenu la notation de crédit à long terme de l'émetteur, de la CCR, à «BBB-» (bonne)», selon la même source. Cette confirmation, reflète la stabilité et la résilience de la CCR et démontre la solidité financière de la compagnie et sa capacité à répondre a ses obligations envers ses clients et partenaires, souligne cette compagnie publique. La perspective stable atteste du maintien de sa performance financière, lui permettant de faire face aux défis futurs tout en poursuivant sa mission de soutenir le marché de l'assurance ou niveau national et international, a-t-elle soutenu. Créée en 1899 aux États-Unis, AM Best est une agence de notation de crédit, spécialisée dans le secteur des assurances.