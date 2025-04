La Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (Cacobatph) a lancé, lundi dernier à Alger, le service «agence virtuelle» conçue à l’aide de l’intelligence artificielle, dans le but de se rapprocher de ses affiliés et de simplifier toutes les démarches. Ce service, mis à disposition par la Cacobatph au profit des travailleurs et des employeurs des secteurs du Btph, permet une interaction «simplifiée et efficace» avec les services de la caisse et vise à faciliter l’accès aux prestations et consultations, sans avoir à se déplacer aux agences régionales ou de wilayas réparties à travers le territoire national.