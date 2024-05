La moitié des enfants scolarisés au Pakistan n'iront pas à l'école, pendant une semaine, en prévision d'une canicule avec des températures dépassant «de six à huit degrés» les normales saisonnières, a indiqué, jeudi, l'ONG Save the Children. «Au moins 26 millions d'enfants du Pendjab, la province la plus peuplée du Pakistan- soit 52% des élèves en primaire et secondaire- n'iront pas à l'école du 25 au 31 mai», affirme l'ONG.. Les épreuves dans les classes d'examen seront toutefois maintenues, ont précisé les autorités, suscitant l'inquiétude des parents car de nombreuses écoles subissent la vétusté de leurs ventilateurs ou des coupures de l'alimentation en électricité -jusqu'à 15 heures par jour dans certaines régions.. Les services météorologiques pakistanais annoncent plusieurs vagues de chaleur successives, la première fin mai, puis deux autres en juin. Les vacances d'été débutent habituellement le 1er juin dans le pays, le 5e le plus peuplé du monde mais aussi l'un des plus vulnérables au changement climatique.