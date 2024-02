La Caravane nationale de la femme leader est arrivée, samedi, à l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle Larbi Bendahmane à Sig (Mascara), dans le cadre d'une tournée qui concernera plusieurs wilayas. Cette caravane, organisée à l'initiative de la Fondation des jeunes leaders algériens, en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, sous le slogan: «Femme leader pour le développement local», a ciblé 80 dames de la wilaya de Mascara, porteuses de projets économiques et d'idées innovantes, des adhérentes à des associations, et des femmes rurales. Le programme de cette étape d'une journée a compris l'organisation d'ateliers de formation axés sur les thèmes: «compétences en leadership», «compétences en communication communautaire», «bases du marketing», «mode de création des idées», «présentation des principes et objectifs du développement durable» et «intelligence financière», a indiqué le superviseur général de la caravane, Nabila Bensalem.