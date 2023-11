La Chine a reconstruitt 118.000 kilomètres de routes rurales au cours des trois premiers trimestres de 2023, atteignant plus de 90% de l'objectif annuel, selon un responsable du gouvernement. Durant la même période, les investissements en actifs fixes dans les routes rurales ont atteint 358,7 milliards de yuans (environ 50 milliards de dollars), en hausse de 5,1% d'une année sur l'autre, a déclaré le vice-ministre des Transports Wang Gang lors d'une réunion qui s'est tenue écemment à Jinggangshan, une ville de la province du Jiangxi (est). M. Wang a ajouté que le ministère des Transports a encouragé le développement de haute qualité des routes rurales pour soutenir la stratégie de revitalisation rurale du pays, accélérer la modernisation de l'agriculture et des régions rurales, ainsi que promouvoir la prospérité commune. Il a noté que 5.409 ponts dangereux sur les routes rurales ont été rénovés, et 15.000 ralentisseurs ont été installés sur 7.679 passages à niveau à travers le pays au cours des trois premiers trimestres.