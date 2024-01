La Caisse nationale de la mutualité agricole (Cnma Assurance) a signé une convention de partenariat avec le Groupe Agro-industriel (Agrodiv), pour assurer la protection du patrimoine et des responsabilités liées à l'activité économique du groupe et de ses filiales, notamment en matière d'assurance et de gestion des risques, a indiqué la mutualité dans un communiqué. Cette convention de partenariat, signée jeudi dernier au niveau du siège du Groupe Aorodiv à Alger, s'inscrit dans «le cadre de la stratégie de la CNMA Assurance visant à renforcer son soutien aux opérateurs économiques du secteur agroalimentaire», a précisé la même source. La CNMA Assurance s'engage «à prendre en charge les risques stratégiques, notamment ceux qui sont liés à l'agroalimentaire, tels que les risques qui affectent le stockage des céréales et des légumes secs en silo, les maladies cryptogamiques qui surviennent et menacent les plantes et les cultures et qui peuvent avoir des répercussions sur la chaîne d'approvisionnement alimentaire, entraînant des perturbations et des pertes économiques, ce qui peut avoir aussi un impact négatif sur la souveraineté nationale».